IStGH-Haftbefehl gegen Netanyahu und Hamas-Chef beantragt

© APA/APA/AFP/POOL/AMIR COHEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und gegen den Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Yahya al-Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Den Haag mit. Chefankläger Karim Khan verfolgt Verbrechen während des Gaza-Krieges. Israelische Politiker zeigten sich lagerübergreifend empört. Netanyahu sprach von einem "Verbrechen in historischem Ausmaß".

von APA