Institute erwarten 2025 nur Mini-Wachstum in Deutschland

Für 2026 gehen die Institute nun von einem Wachstum von etwas mehr als einem Prozent (bisher: 1,3) Prozent aus. Zum Vergleich: 2023 war Europas größte Volkswirtschaft um 0,3 Prozent geschrumpft, 2024 dann noch einmal um 0,2 Prozent.

Die Gemeinschaftsdiagnose soll an diesem Donnerstag offiziell veröffentlicht werden, sodass die Zahlen bis dahin noch leicht verändert werden könnten. Die Folgen der von US-Präsident Donald Trump in der Vorwoche verkündeten höheren Zölle sind darin noch nicht enthalten. Erstellt wird die Frühjahrsprognose vom RWI in Essen, vom Ifo-Institut in München, vom IfW in Kiel, vom IWH in Halle und vom Berliner DIW.