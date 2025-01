Immobilienmarkt springt allmählich wieder an

Kaufpreise sind noch verhandelbar

"Aufgrund der aktuellen Marktsituation ist noch ein guter Zeitpunkt für Kauf - Käufer sind meist in guter Verhandlungsposition, wenn es um den Preis geht", so Reikersdorfer. Leistbaren eigenen Wohnraum gebe es beispielsweise am Land.

Eigentumswohnungen in zentraler Lage bzw. Toplage dürften sich 2025 im österreichweiten Schnitt um 2 Prozent verteuern - mit Preissteigerungen sei aber nur in Wien, Tirol, der Steiermark, Niederösterreich und im Burgenland zu rechnen. Am stärksten zurückgehen sollen die Preise in Kärnten.

Weniger dynamisch entwickeln sich aller Voraussicht nach die Häuserpreise - mit moderaten Steigerungen in Wien, Tirol, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Im bundesweiten Schnitt ist mit einem marginalen Plus von 0,1 Prozent zu rechnen.

Mieten steigen weiterhin spürbar

Mietwohnungen in zentraler Lage dürften sich heuer im Schnitt um 5,2 Prozent verteuern, am Stadtrand um 4,4 Prozent und in Landgemeinden um 2,4 Prozent.

Die Prognosewerte bzw. ersten Schätzungen resultieren aus einer Umfrage unter 600 Remax-Maklern vor Ort, die im November und im Dezember 2024 durchgeführt wurde. Die tatsächlichen Ist-Daten für das abgelaufene Jahr aus dem Grundbuch folgen im März.

2024 sei es in Österreich zu circa 98.500 Verbücherungen gekommen - um 9,8 Prozent weniger als im Jahr davor, um 32 Prozent weniger als 2022 und um 40 Prozent weniger als im ebenfalls starken Jahr 2021, berichtete Reikersdorfer. Die Anzahl der Verkäufe liege geringfügig über dem Niveau von 2014, das Transaktionsvolumen - der Wert der Verkäufe - mit 28,5 Mrd. Euro zwischen 2017 und 2018 und um rund 35 Prozent unter dem Rekordjahr 2022. "Das ist ein massiver Rückgang der Verkäufe und des Volumens in den letzten beiden Jahren."

Häuser kosten deutlich weniger als vor einem Jahr

Die Zeiten seien "unbestritten herausfordernd", Bauträger und der Bereich Fertigteilhäuser seien "besonders betroffen". Mitte 2024 waren Einfamilienhäuser laut Remax im österreichweiten Schnitt um 5,9 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Aktuell betrage der Preis für ein typisches Haus rund 330.000 Euro. Die Preise für Eigentumswohnungen seien im abgelaufenen Jahr "weitestgehend stabil" gewesen. Aktuell liegen diese bei durchschnittlich 256.000 Euro bzw. 4.160 Euro pro Quadratmeter.