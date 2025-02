Ifo: Inflation in Deutschland vorerst über EZB-Zielwert

© APA/APA/dpa/Daniel Josling home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Inflationsdruck in Deutschland lässt im Februar trotz anhaltender Konjunkturflaute kaum nach. Das Barometer für die Preiserwartungen der Unternehmen sank minimal auf 19,4 Punkte, nach 19,5 Zählern im Jänner, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Manager-Umfrage mitteilte. "Trotz der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung bleibt die Inflation in Deutschland vorerst über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank", so Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

von APA