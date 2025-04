Holcim will Nordamerika-Geschäft im Juni an die Börse bringen

Der Verwaltungsrat beantrage eine Sonderausschüttung in Form einer Sachdividende von einer Amrize-Aktie für jede Holcim-Aktie. Voraussetzung für den Deal sei die Zustimmung der Aktionäre. Die Amrize-Aktien sollen unter dem Symbol "AMRZ" an der New York Stock Exchange und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert werden.