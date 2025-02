Großbritannien brummt Banken Millionenstrafe auf

© APA/APA (AFP)/DANIEL LEAL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die britische Wettbewerbsbehörde hat gegen vier internationale Großbanken wegen des Austauschs sensibler Informationen über britische Staatsanleihen eine Geldstrafe in Millionenhöhe verhängt. Man habe Vergleiche mit Citi, HSBC, Morgan Stanley und der Royal Bank of Canada erzielt, teilte die Behörde CMA am Freitag mit. Insgesamt beliefen sich die Geldbußen auf 104,5 Mio. Pfund (126,2 Mio. Euro).

von APA