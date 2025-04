Gewessler will Kogler nachfolgen

Kogler selbst hatte Gewessler immer wieder als eine von drei Favoritinnen für seine Nachfolge genannt, neben der früheren Justizministerin Alma Zadić und dem oberösterreichischen Landessprecher Stefan Kaineder. Ob die beiden ebenfalls antreten oder auf eine Kandidatur verzichten werden, war vorerst noch unklar.

In ihrem kurzen Statement, das bereits am Vortag angekündigt worden war, stellte Gewessler mit ihr an der Spitze "eine grüne Partei an der Seite der Menschen" in Aussicht. Sie wolle um eine bessere Welt kämpfen, und die gemeinsame Rettung der Welt sei auch das Anliegen der Grünen.

"Unsere Kinder sollen einen intakten Planeten erben", meinte sie weiter und rief zu Mut auf, auch wenn der Ukraine-Krieg, Rechtsextreme im Aufwind, die Wirtschaft im Abwärtstrend, Umweltkatastrophen sowie "Trump, Musk, Kickl" für das Gefühl sorgten, als würde alles den Bach runter gehen.

Die Grünen hätten auch Fehler gemacht und Wahlen verloren. "Ich nehme das ernst - und ich will es besser machen", so Gewessler.