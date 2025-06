Gericht gibt grünes Licht für BayWa-Sanierung

Mit dem Restrukturierungsplan werden die milliardenschweren Verbindlichkeiten der BayWa, die sie sich mit einer schuldenfinanzierten Expansion eingebrockt hatte, bis Ende 2028 verlängert, zu höheren Zinsen. Sonst wären 1,41 Mrd. Euro Ende Juni fällig geworden - Geld, das der Konzern nicht hat.

Bis 2028 will Sanierungsvorstand Michael Baur große Teile des Geschäfts verkaufen, um die Schulden dann größtenteils tilgen zu können. Der 50-Prozent-Anteil der BayWa am Lagerhauskonzern Raiffeisen Ware Austria (RWA) wurde bereits an die österreichischen Lagerhaus-Genossenschaften verkauft.