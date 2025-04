Gericht: Bank of America muss 540 Mio. Dollar an FDIC zahlen

© APA/APA (AFP)/PATRICK T. FALLON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Bank of America ist von einer US-Bundesrichterin zu einer Zahlung von 540,3 Millionen Dollar (474,9 Mio. Euro) an die Finanzaufsichtsbehörde FDIC (Federal Deposit Insurance Corp.) verurteilt worden. Die FDIC hatte die zweitgrößte Bank der USA beschuldigt, zu niedrige Beiträge an den US-Einlagensicherungsfonds gezahlt zu haben.

von APA