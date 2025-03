Gemeinden in der Toskana nach Erdrutschen abgeschnitten

Der Präsident der Toskana Eugenio Giani hat die Regierung in Rom gebeten, den Notstand in der Region auszurufen. Damit sollen die Prozeduren für Hilfen und Entschädigungen für die betroffene Bevölkerung erleichtert werden. "Ich fordere die Regierung auf, den Notstand anzuerkennen, um schnelles Eingreifen für die von den starken Unwettern betroffenen Gemeinden zu gewährleisten", schrieb Giani.

Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um der Bevölkerung Hilfe zu leisten und Keller auszupumpen sowie Straßen vom Wasser zu befreien. Einige Autobahnstrecken wurden geschlossen. Der Fluss Arno erreichte ein Hoch von fünf Metern in der Stadt Pisa. In Florenz stand der Pegel bei 4,05 Metern. Schleusen wurden geöffnet, um den Wasserdruck zu verringern. Der Sieve, der größte Nebenfluss des Arno, der in mehreren Ortschaften von Mugello bis Pontassieve (Florenz) über die Ufer getreten war, erreichte Pegelstände wie 1966, als es am 4. November zu einer katastrophalen Überschwemmung in Florenz kam, berichtete der Zivilschutz.

In Florenz ordneten die Behörden die vorzeitige Schließung der Uffizien, des weltberühmten Kunstmuseums, an. Auch der Dom von Florenz, Schulen, Parks und Friedhöfe wurden vorsorglich geschlossen. Die Stadtverwaltung von Prato nördlich von Florenz ordnete Freitagfrüh die Schließung aller Geschäfte und Unternehmen an. Die Stadtverwaltung erklärte, diese Vorsichtsmaßnahme sei notwendig, da die Gefahr bestehe, dass die örtlichen Flüsse und Bäche über die Ufer treten.

In über 60 Gemeinden der Toskana wurden die Schulen geschlossen, auch Fährverbindungen zur Insel Elba wurden vorerst ausgesetzt. In der Provinz Lucca kam es zu einigen Erdrutschen, wegen denen die Straße zum Apenninberg Abetone unterbrochen wurde. Mit weiteren Niederschlägen war auch im Laufe des Samstags zu rechnen,

Schwere Unwetter gab es auch in der norditalienischen Region Emilia Romagna. Die Toskana und die Emilia Romagna waren in den vergangenen Jahren bereits von heftigen Unwettern und Überschwemmungen heimgesucht worden. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Die Behörden lassen daher höchste Vorsicht walten.

Regierungschefin Giorgia Meloni schrieb auf X: "Meine Gedanken sind bei den Menschen, die von dem Unwetter betroffen sind, das verschiedene Gebiete Italiens heimsucht und den Bürgern große Schäden und Schwierigkeiten zufügt." Sie sicherte den Betroffenen die Unterstützung der Regierung zu.