FPÖ-Kritik an Selenskyj-Besuch während Budget-Debatte

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am Samstag Kritik an der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS geübt. Grund ist die Überschneidung des geplanten Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Beginn der Budgetdebatte im Nationalrat am Montag. Kickl vermutet, dass die Regierungsspitze am Nachmittag mit Beginn der Budgetdebatte das Plenum "fluchtartig" verlassen werde, "um Selenskyj hofieren zu können".

von APA