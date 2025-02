Flughafen Wien verbucht steigende Passagierzahlen

Die Flughafen Wien AG mit den Standorten Wien, Malta und Kosice hat im Jänner erhöhte Passagierzahlen verzeichnet. In der Gruppe stiegen sie um 4,8 Prozent auf gut 2,4 Millionen Fluggäste, in Wien-Schwechat um 3,4 Prozent auf knapp 1,9 Millionen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab.

von APA