Firmenpleiten auf Kurs zu neuem Rekordjahr

Österreich steuert im Jahr 2025 auf das dritte Rekordpleitenjahr in Folge zu. Im ersten Quartal wurden 1.134 Unternehmensinsolvenzen eröffnet, ein Plus von 3,94 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Rekord-Pleitenjahr 2024, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch mitteilte. Inklusive der vielen Insolvenzabweisungen mangels kostendeckenden Vermögens (861 Fälle, +50,79 Prozent) ergibt das 1.995 Firmeninsolvenzen - ein Anstieg um 20 Prozent.

von APA