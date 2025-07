Farbenkonzern Akzo Nobel senkt Ergebnisprognose

© APA/APA/ANP/ROBIN UTRECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der niederländische Farben- und Lackhersteller Akzo Nobel hat seine Gewinnprognose für 2025 gesenkt. Zur Begründung verwies das Unternehmen am Dienstag auf anhaltende Unsicherheiten am Markt und Währungseffekte. Der Konzern rechnet nun mit einem bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) von über 1,48 Mrd. Euro. Bisher hatte Akzo Nobel mehr als 1,55 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.

von APA