EuroTeleSites verbuchte voriges Jahr mehr Umsatz

Die börsennotierte Sendemastenfirma EuroTeleSites hat im Geschäftsjahr 2024 mehr Umsatz erzielt. Gegenüber den Pro-forma-Zahlen aus dem Jahr 2023 stiegen die um die Einmaleffekte bereinigten Erlöse um 8,1 Prozent auf 270,2 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend in einer Aussendung mitteilte. Die Umsatzerwartung von Plus 5 Prozent wurde damit übertroffen.

von APA