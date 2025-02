Eni wegen niedrigerer Öl- und Gaspreise 2024 mit Gewinnknick

Wie die gesamte Branche hatten auch die Italiener in den vorangegangenen beiden Jahren von den stark gestiegenen Gaspreisen infolge des Ukraine-Kriegs profitiert. 2023 hatte Eni einen operativen Gewinn von fast 18 Mrd. Euro erzielt, im Jahr davor waren es sogar 25 Mrd. gewesen. Inzwischen sind die Gas- und Ölpreise aber wieder gesunken.

Trotz des Gewinneinbruchs flossen im vergangenen Jahr 5,1 Mrd. Euro durch Dividenden und ein ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm an die Aktionäre. Ziele für dieses Jahr will Eni auf seinem Kapitalmarkttag am frühen Donnerstagnachmittag bekanntgeben.