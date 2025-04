Energiekonzern BP rechnet mit geringerer Produktion

Das Unternehmen setzte im ersten Quartal ein Aktienrückkaufprogramm von 750 Mio. Dollar um. Im zweiten Quartal will BP Aktien in der gleichen Größenordnung zurückkaufen.

Der Öl- und Gasriese hat eine strategische Wende weg vom Ökokurs angekündigt. Investitionen in erneuerbare Energien sollen gekürzt werden. Stattdessen will der Konzern seine Investitionen in das Öl- und Gasgeschäft auf jährlich 10 Mrd. Dollar erhöhen. BP steht unter dem Druck aktivistischer Investoren wie Elliott Management, die mehr aus den Geschäften herausholen wollen.