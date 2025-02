Emirate wollen 40 Mrd. Dollar in Italien investieren

"In diesem Zusammenhang haben die Vereinigten Arabischen Emirate angekündigt, 40 Mrd. Dollar in Schlüsselsektoren in Italien zu investieren", erklärten die Regierungen in einer gemeinsamen Erklärung.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat sich seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2022 um engere Beziehungen zu den Golfstaaten bemüht. Die von politischen Gegnern geäußerten Bedenken in Bezug auf Menschenrechtsfragen hat sie dabei ignoriert. Unter ihrer Ägide hat Italien die von früheren Regierungen verhängten Waffenembargos für die VAE und Saudi-Arabien im Zusammenhang mit dem Krieg im Jemen aufgehoben.

Meloni zufolge sind "insgesamt mehr als 40 neue Abkommen unterzeichnet worden" - unter anderem in den Bereichen wirtschaftliche Zusammenarbeit und Investitionen, Verteidigung, Nuklearindustrie, Raumfahrt und kulturelles Erbe. Es wurden keine Einzelheiten über die beteiligten Unternehmen genannt. Der italienische Energiekonzern Eni teilte separat mit, dass er eine Absichtserklärung mit den VAE-Unternehmen MGX und G42 unterzeichnet habe. Ziel sei es, in Italien Datenzentren zu entwickeln, die mit Erdgaskraftwerken betrieben werden. Darüber hinaus unterzeichnete Eni eine Absichtserklärung mit dem Staatsfonds von Abu Dhabi zur Zusammenarbeit in der Lieferkette für kritische Mineralien.

"Dies ist ein historischer Tag, ein weiterer Meilenstein in unserer Beziehung", sagte Meloni auf dem Wirtschaftsforum Italien-Vereinigte Arabische Emirate in Rom. "Wir haben uns entschieden, diese Partnerschaft auf strategische Bereiche wie künstliche Intelligenz, Datenzentren, Weltraumforschung, erneuerbare Energien und seltene Erden zu konzentrieren." Im vergangenen Monat unterzeichnete Meloni eine verstärkte strategische Partnerschaft mit Saudi-Arabien, die von Geschäftsabschlüssen im Wert von rund zehn Milliarden Dollar begleitet wurde.