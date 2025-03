Einzelhändler im Euroraum zu Jahresbeginn mit Umsatzeinbußen

In Deutschland ergab sich im Jänner ein kleines Plus von 0,1 Prozent. Die Kauflaune ist gedämpft. Laut Konsumforschern gab es zuletzt auch keinerlei Anzeichen für eine Erholung der Verbraucherstimmung. In Frankreich hatten die Einzelhändler im Jänner 0,1 Prozent weniger in der Kasse, in Italien sogar 0,4 Prozent.

Eurostat nutzt für die Statistik den Index des Absatzvolumens im Einzelhandel. Dieser misst die Entwicklung des Umsatzes preisbereinigt; das heißt die Entwicklung der insgesamt verkauften Güter auf der Grundlage von kalender- und saisonbereinigten Daten.