EHL rechnet mit Erholung des Immobilieninvestmentmarktes

"Der Fokus vieler Investoren lag im vergangenen Jahr insbesondere auf risikoarmen Bestandsobjekten mit stabilem Cashflow, da derartige Objekte im aktuellen Marktumfeld auch deutlich einfacher zu finanzieren sind", sagte Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Immobilien Gruppe. Die Hoffnung auf kurzfristige Wertsteigerungen sei gesunken, aber Renditen von 4,25 bis 6,25 Prozent waren möglich.

Im Vorjahr erwiesen sich Büroimmobilien mit einem Marktanteil von 41 Prozent des Transaktionsvolumens als stärkste Anlageklasse, wobei Großtransaktionen sowie einige mittelgroße Transaktionen dazu beigetragen haben. Hier waren Renditen zwischen 4,75 und 5,25 Prozent realistisch. In weniger zentralen Lagen konnten Renditen von 5,75 bis 6,25 Prozent erzielt werden. Wohnimmobilien kamen auf 29 Prozent Marktanteil. Gefragt waren hier vor allem hochwertige Bestandsobjekte in urbanen Zentren mit guter Verkehrsanbindung. Während in Wien die Renditen für diese Immobilien zwischen 4,25 und 4,75 Prozent lagen, brachten sie in den Bundesländern zwischen 4,75 und 5,25 Prozent.

Logistik- und Einzelhandelsimmobilien sowie Hotels kamen jeweils auf nur rund 8 Prozent Marktanteil. Im Logistik-Bereich waren vor allem gut vermietete Objekte gefragt, im Einzelhandel konzentrierten sich die Anleger vor allem auf Nahversorgung und Kurzfristversorgung. Mit Hotels und Logistik waren Renditen von 5,25 bis 5,75 Prozent zu erzielen.

Fachmarktzentren erfreuten sich bei einer Rendite zwischen 5,75 und 6,25 Prozent ebenfalls entsprechender Beliebtheit, während Shopping Center und "Highstreet Objekte", also Geschäfte in Hauptgeschäftsstraßen, weniger gefragt waren.

Rund 88 Prozent des Transaktionsvolumens entfiel auf österreichische Investoren, rund 8 Prozent aus Deutschland. Wobei Family Offices und Privatinvestoren für 55 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens verantwortlich waren. Etwa 31 Prozent des Volumens entfielen auf institutionelle Investoren und 9 Prozent auf den öffentlichen Sektor. Projektentwickler waren für rund 5 Prozent verantwortlich.