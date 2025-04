Duftkonzern Givaudan dürfte Wachstumsziel heuer übertreffen

© APA/APA/AFP/ERIC FEFERBERG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Aromen- und Riechstoffkonzern Givaudan ist gut in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten 2025 bereinigt um Wechselkurseinflüsse und Übernahmen um 7,4 Prozent auf den Rekordwert von 1,98 Milliarden Franken (2,13 Mrd. Euro), wie das Schweizer Unternehmen mitteilte. Treiber waren die Verkäufe von Luxusparfümerie mit einem Plus von 16,7 Prozent.

von APA