Drei weitere Gaza-Geiseln freigelassen

Nach einem Nervenkrieg um die Zukunft der Waffenruhe im Gazastreifen hat die islamistische Hamas am Samstag nun doch drei weitere israelische Geiseln freilassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie die Männer an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Es handelt sich um Alexander (Sascha) Trufanov (29), Sagui Dekel-Chen (36) sowie Iair Horn (46). Im Gegenzug soll Israel Hunderte inhaftierte Palästinenser auf freien Fuß setzen.

von APA