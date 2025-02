DO&CO mit starkem Ergebnis in ersten drei Quartalen 2024/25

Es habe in allen Divisionen eine verstärkte Nachfrage gegeben. Airline Catering verzeichnete die umsatzstärksten neun Monate der Unternehmensgeschichte. Die Division weist einen Umsatzanstieg von 37,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. In der Division International Event Catering stieg der Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2024/2025 im Vergleich zum Vorjahr um 10,6 Prozent an. Die Abteilung Restaurants, Lounges & Hotels erzielte ein Umsatzplus von 16,7 Prozent.

Zum Ausblick hieß es am Mittwoch in einer Aussendung: "Die für 2025 prognostizierten allgemeinen Reisetrends der Tourismusindustrie sowie die Erwartungen der Luftfahrtindustrie schaffen optimale Grundvoraussetzungen für die weitere erfreuliche Geschäftsentwicklung." Auch im International Event Catering sei eine gute Auslastung zu erwarten.