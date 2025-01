Deutsche Inflationsrate stieg im Dezember auf 2,6 Prozent

© APA/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Inflation in Deutschland ist im Dezember zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich deutlich um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 2,4 Prozent gerechnet. Im November hatte die Teuerungsrate noch bei 2,2 Prozent gelegen, im Oktober bei 2,0 Prozent und im September bei 1,6 Prozent.

von APA