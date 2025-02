Deutsche Inflationsrate fiel im Jänner auf 2,3 Prozent

Die Inflation in Deutschland hat zu Jahresbeginn wegen nicht mehr so stark steigender Lebensmittelpreise deutlich nachgelassen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Jänner nur noch um 2,3 Prozent, nach 2,6 Prozent im Dezember. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit und bestätigte damit eine frühere Schätzung. Es war der erste Rückgang nach zuvor drei Anstiegen in Folge.

von APA