Deutsche Inflationsrate fiel im April auf 2,1 Prozent

Billigere Energie hat die Inflationsrate in Deutschland im April auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2024 gedrückt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt eine frühere Schätzung bestätigte. Im März waren die Verbraucherpreise noch um 2,2 Prozent gestiegen, in den beiden ersten Monaten des Jahres noch um jeweils 2,3 Prozent. Von März auf April zogen die Preise um 0,4 Prozent an.

von APA