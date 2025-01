Deutsche Industrie fürchtet 3. Rezessionsjahr in Folge

© APA/APA (AFP)/MARTIN MEISSNER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Industrieverband BDI rechnet 2025 mit einem weiteren Rezessionsjahr. Die Wirtschaftsleistung dürfte um 0,1 Prozent schrumpfen, während die Weltwirtschaft wohl um 3,2 Prozent wachse und die Eurozone noch um 1,1 Prozent, teilte der BDI am Dienstag in Berlin mit. "Die Lage ist sehr ernst", sagte Verbandspräsident Peter Leibinger. Es wäre für Deutschland bereits das dritte Rezessionsjahr in Folge, eine in der Bundesrepublik bisher noch nie da gewesene Flaute.

von APA