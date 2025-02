Deutsche Börse verbuchte 2024 Rekordergebnis

© APA/APA/dpa/Hannes P Albert home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Deutsche Börse hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Kapitalmärkte und Übernahmen so viel verdient wie noch nie. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf knapp 3,4 Mrd. Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Frankfurt mit. Die Nettoerlöse zogen um 15 Prozent auf rund 5,8 Mrd. Euro an.

von APA