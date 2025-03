Deutsche Bank erwartet 2025 Wachstum in allen Sparten

© APA/APA/Belga/NICOLAS MAETERLINCK home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Deutsche Bank erwartet für all ihre Sparten in diesem Jahr Ertragszuwächse. "Unser Ausblick für 2025 ist positiv. Wir erwarten eine anhaltende Wachstumsdynamik in allen unseren Geschäftsbereichen, entsprechend unserem Ziel, unsere Erträge auf rund 32 Mrd. Euro zu steigern", erklärte Vorstandschef Christian Sewing anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2024.

von APA