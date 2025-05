CTS Eventim startet mit hohen Zuwächsen ins Jahr

© APA/APA/dpa/Sina Schuldt home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim, zu dem in Österreich oeticket gehört, ist mit kräftigen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Neben einem Zukauf sorgte die Nachfrage nach Karten für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina 2026 für Rückenwind, wie das Unternehmen mitteilte. So schnellte der Umsatz im ersten Quartal um 22 Prozent auf 498,6 Mio. Euro.

von APA