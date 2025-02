Constantia zahlt 16 Franken pro Aluflexpack-Aktie

Bei der jüngsten Hauptversammlung der Aluflexpack am 4. Februar wurden alle von Constantia als neue Verwaltungsratsmitglieder nominierten Personen gewählt. Weiters wurde - vorbehaltlich des Vollzugs des Angebots - das Delisting der Aluflexpack von der Schweizer Börse genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung mit.