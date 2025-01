Commerzbank steigerte 2024 Gewinn - Mehr Dividende und Aktienrückkauf

Das Institut will die Dividende zugleich deutlich steigern: Die Commerzbank werde voraussichtlich 65 Cent (Vorjahr: 35 Cent) je Aktie zahlen. Zudem habe der Vorstand einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 400 Mio. Euro beschlossen. "Die Commerzbank ist und bleibt ein attraktives Investment", bilanzierte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, die im Übernahmekampf mit der UniCredit an einer Schärfung der Strategie feilt.

Weitere Details zum vergangenen Geschäftsjahr sowie die weiterentwickelte Strategie will sie am 13. Februar in Frankfurt vorstellen.