Citigroup startete mit Gewinnsprung ins Jahr

Die Erträge im Märkte-Geschäft nahmen um 12 Prozent auf 6 Mrd. Dollar zu. Dabei kletterten die Einnahmen im Aktienhandel um 23 Prozent, im Anleihengeschäft lag das Plus bei 8 Prozent. Auch in der Vermögensverwaltung lief es in den ersten Monaten rund. Die Erträge der Sparte stiegen um 24 Prozent auf ein Rekordniveau von 2,1 Mrd. Dollar.

Unter der Führung von Konzernchefin Jane Fraser unternimmt die Bank seit mehreren Jahren Anstrengungen, die Geschäfte zu straffen und die Rendite zu steigern. Gleichzeitig versucht Citigroup, langjährige regulatorische Probleme zu beheben. Einen Großteil der Reorganisation hatte die Bank im vergangenen Jahr abgeschlossen. Im ersten Quartal lag die Eigenkapitalrendite bei 9,1 Prozent - vor einem Jahr waren es noch 7,6 Prozent gewesen.