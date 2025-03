Chinas Wachstum der Industrieproduktion über Erwartungen

Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Konsum, stiegen im Jänner und Februar um vier Prozent und wuchsen damit schneller als im Dezember (3,7 Prozent). Analysten hatten ein Wachstum der Einzelhandelsumsätze von vier Prozent erwartet. Die Anlageinvestitionen gingen um 4,1 Prozent nach oben, während ein Anstieg um 3,6 Prozent erwartet worden war. Im Jahr 2024 stiegen sie um 3,2 Prozent.

Die Immobilieninvestitionen in China fielen dagegen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 um 9,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 2024 waren sie um 10,6 Prozent gesunken. Die anhaltende Immobilienflaute belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwer. China veröffentlicht die Daten für Jänner und Februar immer zusammen, um die Auswirkungen der Feiertage, die in einen der beiden Monate fallen, auszugleichen.