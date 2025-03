Chinas Notenbank erwägt weitere Konjunkturhilfen

Näheres nannte er allerdings nicht - einen Tag, nachdem Ministerpräsident Li Qiang auf der Jahrestagung des Parlaments ein Ankurbeln des Konsums in dem Land mit einer Milliardenbevölkerung angekündigt hatte. Der Exportsektor der Volksrepublik hat durch den von US-Präsident Donald Trump angezettelten Handelskrieg Gegenwind – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirtschaft des Landes durch die trübe Konsumstimmung und die Immobilienkrise geschwächt ist.

Chinas Notenbank hatte im Februar beschlossen, den geldpolitischen Schlüsselsatz nicht anzutasten. Das Haupthindernis für eine Lockerung ist die Notwendigkeit, den Yuan gegenüber dem Dollar stabil zu halten - eines der erklärten Ziele der Notenbank. Laut Analysten wäre es ein Zeichen des guten Willens im Vorfeld etwaiger Handelsgespräche mit den USA, eine weitere Schwächung der Landeswährung zu verhindern.

Trump hatte jüngst erklärt, ein neues Handelsabkommen mit Peking sei möglich. Den US-Präsidenten stört jedoch, dass China und Japan ihre Währungen seiner Ansicht nach abwerten. Eine schwächere Währung macht die Exporte eines Landes wettbewerbsfähiger, während Importe teurer werden. Trump sagte, die Handelspartner der USA sollten diesen Mechanismus nicht zu ihrem Vorteil ausnutzen. Ohne auf Trumps Äußerungen näher einzugehen, bekräftigte Pan die Position der Notenbank, dass diese die Währungsstabilität auf "einem vernünftigen und ausgewogenen Niveau" halten wolle.

Laut Pan sollen neue geldpolitische Instrumente dazu dienen, Investitionen und Finanzierungen in wissenschaftliche und technologische Innovationen zu fördern sowie den Konsum anzukurbeln und den Außenhandel zu stabilisieren. Eine Kreditlinie für den Technologiesektor werde von 500 Mrd. Yuan auf bis zu 1 Billion Yuan (129 Mrd. Euro) ausgeweitet, kündigte der Zentralbankchef an. Laut dem Vorsitzenden der staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform, Zheng Shanjie, wird das Land Großprojekte in Schlüsselsektoren wie dem Eisenbahnsektor, der Kernenergie, der Wasserwirtschaft und anderen Bereichen aufsetzen, um private Investitionen anzuziehen.