Chinas Industrieproduktion wächst weiter

© APA/APA/AFP/ADEK BERRY home Aktuell Nachrichtenfeed

Das verarbeitende Gewerbe ist im März in China so schnell gewachsen, wie seit einem Jahr nicht mehr. Laut offiziellen chinesischen Daten lag der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) im März bei 50,5 gegenüber 50,2 im Februar und damit über der 50er-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Die Daten entsprachen der mittleren Prognose von 50,5 in einer Reuters-Umfrage. Es war der höchste PMI-Wert seit März 2024.

von APA