Chinas Industrieproduktion schrumpft

© APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Industrieproduktion in China ist im Mai den zweiten Monat in Folge geschrumpft. Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten offiziellen Erhebung hervor. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im Mai auf 49,5 von 49,0 im April. Trotz der leichten Verbesserung blieb der Wert unter der Marke von 50, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Der PMI für den Dienstleistungssektor (u.a. Baugewerbe) fiel auf 50,3 von 50,4. Er blieb damit über der Wachstumsgrenze von 50.

von APA