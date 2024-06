© APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach der gescheiterten sechsten Verhandlungsrunde für einen neuen Chemieindustrie-KV finden diese Woche ein- bis zweistündige Warnstreiks in einzelnen Unternehmen statt. An den Warnstreiks wollen sich in Oberösterreich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Takeda, Greiner, Lenzing AG und Lenzing Plastics sowie Borealis, Tiger Coatings, Politec und der Kremsmünsterer Neveon beteiligen, berichtete der ORF ÖO am Montag online.