BYD will bis zu 5,2 Mrd. Dollar an Börse lukrieren

© APA/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der chinesische Elektroautobauer BYD will bis zu 5,2 Milliarden Dollar (5 Mrd. Euro) an der Börse in Hongkong aufnehmen. Das Unternehmen bietet die Aktien in einer Spanne von 333 bis 345 Hongkong-Dollar (41 bis 43 Euro) Interessenten zum Kauf an, das entspricht einem Abschlag von bis zu 8,4 Prozent zum Schlusskurs vom Montag, wie aus Börsenunterlagen am Montag hervorgeht.

von APA