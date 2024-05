Bundesforste brauchen immer mehr Mittel gegen Klimawandel

© APA/APA/ÖBF/ROBERT LEITNER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Geschäftsgang der staatlichen Bundesforste ist im Lichte des Klimawandels besonders von Wetterextremen geprägt. Neuerlich gab es im Vorjahr Hitze und Trockenheit, einen hohen Schadholzanteil und Schwankungen am Markt. Trotzdem gab es 2023 das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Jedenfalls werden immer mehr Mittel benötigt, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. Diese kommen aus anderen Geschäftsfeldern.

von APA