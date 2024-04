Fiskalrat schlägt Alarm: Budgetdefizit 2024 über 3 Prozent

Auch betonte Badelt, dass es keinen Raum für budgetäre "Wahlzuckerl" gebe. Das Fiskalrat-Büro verwies dementsprechend in seiner Aussendung auch darauf, dass es in der Vergangenheit vor Nationalratswahlen "immer wieder zu hohen budgetären Belastungen durch neu verabschiedete Maßnahmen, sogenannte 'Wahlzuckerl'" gekommen sei. "Dabei handelte es sich fast ausschließlich um Ausgabenerhöhungen und größtenteils langfristig wirksame Maßnahmen." Eine Analyse des Fiskalrat-Büros errechnete für die "Wahlzuckerl" der Wahljahre ab 2008 eine durchschnittliche budgetäre Belastung im ersten Jahr nach der Wahl im Umfang von 0,7 Mrd Euro. 2024 würden die seit 2008 verabschiedeten "Wahlzuckerl" das Budget mit 4,1 Mrd Euro belasten, so der Rat. Die anstehende Nationalratswahl im Herbst berge aufgrund solcher möglichen "Wahlzuckerl" ein "hohes budgetäres Risiko". Die hohen erwarteten Budgetdefizite würden hierfür "keinerlei budgetären Spielraum" bieten.

Laut Fiskalrat wird v.a. aufgrund der erwarteten hohen Primärdefizite, aber auch wegen des Anstiegs der Zinsausgaben auch die Schuldenquote weiter steigen: 2024 erwartet der Rat ein Plus von 0,7 und 2025 um 0,6 Prozentpunkte. Damit würde die Schuldenquote bei 78,4 Prozent des BIP (2024) bzw. 79,1 Prozent des BIP (2025) liegen. Im Budget-Voranschlag des Finanzministers war für 2024 eine Quote von 76,4 Prozent des BIP angenommen worden, für 2025 eine von 76,5 Prozent. Angesichts des weiterhin hohen nominellen BIP-Wachstums (2024: 4,6 Prozent; 2025: 4,4 Prozent), das die Schuldenquote 2024 und 2025 eigentlich um 3,4 Prozent bzw. 3,3 Prozent des BIP senkt, scheine der Anstieg der Schuldenquote "besonders bedenklich". Damit liege die Schuldenquote 2024/2025 "deutlich über dem Maastricht-Zielwert" von 60 Prozent des BIP (und auch über der Schuldenquote in der Zeit vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie (2019: 70,6 Prozent).