BASF-Gewinn legte 2024 deutlich zu

Der deutsche Chemiekonzern BASF blickt verhalten in das laufende Jahr. Für 2025 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen zwischen 8,0 Mrd. und 8,4 Mrd. Euro an, teilte der Konzern am Freitag bei Vorlage von endgültigen Zahlen mit. Alle Segmente, mit Ausnahme des Geschäftsfelds mit Basischemikalien, sollen zum Ergebnisanstieg beitragen. 2024 legte das Ergebnis um 2,4 Prozent auf knapp 7,9 Mrd. Euro zu.

von APA