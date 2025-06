Banker: Brainlab-Aktien werden wohl zu 80 Euro ausgegeben

Die beteiligten Banken teilten Investoren mit, der Preis werde bei 80 Euro je Aktie erwartet. Auf diesem Niveau sei die Emission des Münchner Unternehmens vielfach überzeichnet. Eine der Banken betonte, die Nachfrage sei vor allem bei deutschen, langfristig orientierten Anlegern stark.

Die offizielle Preisspanne reicht von 80 bis 100 Euro. Der Vorstand präsentiert Brainlab am Montag noch bei US-Investoren in New York, die Zeichnungsfrist endet am Dienstag. Für Donnerstag ist das Börsendebüt in Frankfurt geplant. Organisiert wird der Börsengang federführend von den Investmentbanken Berenberg und Deutsche Bank.