Bankengewinne auch 2024 auf hohem Niveau

Den leichten Ergebnisrückgang - es handelt sich um den aggregierten Gewinn nach Steuern - führt die Nationalbank auf Geschäftsentwicklungen zurück, die "zum Teil von geopolitischen Ereignissen" beeinflusst wurden. Die Betriebserträge der Kreditinstitute hingegen lagen im Jahr 2024 um 0,4 Mrd. Euro bzw. 1 Prozent über dem Vorjahreswert. Grund sei vor allem ein erneuter Anstieg beim Zinsergebnis (plus 0,5 Mrd. Euro bzw. plus 1,8 Prozent), wogegen das sonstige betriebliche Ergebnis (minus 377 Mio. Euro) die Erträge drückte, hieß es in einer Aussendung.