Autosparte von Thyssenkrupp stellt sich neu auf

Thyssenkrupp stellt sein Autozuliefergeschäft neu auf. Die neue Struktur soll für größere Effizienz und profitables Wachstum sorgen, wie die Sparte Thyssenkrupp Automotive Technology am Dienstag mitteilte. Ziel sei, in den nächsten Jahren kapitalmarktfähig zu werden. Thyssenkrupp hatte Ende Mai angekündigt, nach dem Stahl- und dem Marinegeschäft in den kommenden Jahren auch die übrigen drei Geschäftsfelder eigenständig aufstellen und für die Beteiligung Dritter zu öffnen.

von APA