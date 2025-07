Autoabsatz in China fünften Monat in Folge im Aufwind

Der Autoabsatz in China zieht weiter an. Im Juni stiegen die Verkäufe den fünften Monat in Folge mit einem Plus von 18,6 Prozent auf 2,1 Millionen Fahrzeuge nach einem Anstieg von 13,9 Prozent im Mai, wie Daten der China Passenger Car Association ergaben. Im ersten Halbjahr summierte sich das Absatzplus damit auf 11,2 Prozent bei 11,1 Mio. Fahrzeugen. Die Exporte legten im Juni um 23,8 Prozent zu, nach einem Anstieg um 13,5 Prozent im Mai.

von APA