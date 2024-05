Austro-Lebensmittelpreise auch online stark über deutschen

© APA/APA/dpa/Inga Kjer home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Arbeiterkammer (AK) hat die Reihe an Lebensmittel-Preisvergleichen fortgesetzt und diesmal Markenprodukte online beleuchtet. Die Arbeitnehmervertreter orten im Vergleich zu Deutschland hierbei einen "Preisschock im Supermarkt". Denn durchschnittlich seien die Markenlebensmittel hierzulande um knapp ein Viertel (24 Prozent) teurer als im nordwestlichen Nachbarland. Auch netto, also ohne Mehrwertsteuer seien die Produkte in Österreich um gut ein Fünftel (21 Prozent) teurer.