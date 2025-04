Aufsicht genehmigt Shein-Börsengang in London - Insider

Das für seine schnell wechselnden Billig-Kollektionen bekannte Unternehmen war bei einer Finanzierungsrunde 2023 mit 66 Mrd. Dollar (60 Mrd. Euro) bewertet worden. Anfang Februar hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass Shein wegen möglicher Beeinträchtigungen des Geschäfts durch verschärfte US-Zollregeln eine Marktkapitalisierung von lediglich 50 Mrd. Dollar anstrebe. In Medienberichten wurde sogar ein Wert von 30 Mrd. Dollar ins Gespräch gebracht. Im vergangenen Jahr musste der Modekonzern einem Medienbericht zufolge einen Gewinneinbruch von fast 40 Prozent hinnehmen.

Shein umgeht Zölle, indem das Unternehmen seine vor allem in China gefertigten Produkte direkt an die jeweiligen Kunden verschickt. Dadurch liegt der Wert der Sendungen unter dem US-Freibetrag für zollfreie Einfuhren. US-Präsident Donald Trump hat diese sogenannte De-Minimis-Regelung für Waren aus China und Hongkong gestrichen. Dadurch würden sich die Lieferungen in Sheins wichtigstem Absatzmarkt verteuern. Experten gehen davon aus, dass der Konzern daher verstärkt auf Auftragsfertiger aus anderen Staaten wie Brasilien oder der Türkei setzen wird.