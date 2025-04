Arbeitslosigkeit in Tschechien zum Quartalsende bei 4,3 %

© APA/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Arbeitslosigkeit in Tschechien hat heuer am Ende des ersten Quartals 4,3 Prozent erreicht und lag damit um 0,4 Prozentpunkte über dem Wert der Vorjahresperiode. In dem 10,8-Millionen-Einwohner-Land waren Ende März 322.140 Menschen auf Jobsuche - um rund 33.500 weniger als vor einem Jahr, wie das tschechische zentrale Arbeitsamt bekanntgab.

von APA