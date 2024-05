Arbeitskräftepotenzial für AK-Ökonom in Österreich "enorm"

© APA/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Arbeiterkammer-Chefökonom Markus Marterbauer sieht ein "enormes" ungenutztes Arbeitskräftepotenzial in Österreich. Unter anderem über Stundenaufstockung von Teilzeitkräften, Qualifizierung von Zuwanderern, Personen in Niedriglohnjobs und Leiharbeitern sowie Mobilisierung der "stillen Reserve" könnte der Fachkräftemangel in Österreich zielführend bekämpft werden, sagte Marterbauer am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten. "Ich behaupte nicht, dass das leicht zu heben ist."

von APA